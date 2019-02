Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchsversuch

Rheine (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.02.2019), um kurz nach 03.00 Uhr, wurden der Polizei Einbrecher an der Overbergstraße gemeldet. Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses hatten im Treppenhaus verdächtige Geräusche gehört. Offenbar versuchte jemand gewaltsam in die Räume einer Praxis einzudringen. Die eingesetzten Beamten trafen draußen keine Personen an. Sie stellten jedoch Beschädigungen an einem Bewegungsmelder und an der Haustür fest. In dem Moment, als sie die Haustür öffneten, kam ihnen eine männliche Person entgegengelaufen. Die Beamten hielten den 32-Jährigen fest. Im Hausflur konnten die Polizisten keine weiteren tatverdächtigen Personen antreffen. Wie sich herausstellte, war im ersten Obergeschoss an der Zugangstür zu einer Praxis gehebelt worden. In die Räume waren der oder die Täter noch nicht gelangt. Der 32-Jährige machte gegenüber den Beamten keine Angaben. Erst im Weiteren konnten die Personalien des 32-jährigen Mannes aus Rheine festgestellt werden. Im Weiteren gestand er den Einbruchsversuch. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell