Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, PKW-Diebstahl

Greven (ots)

An der Joseph-Schründer-Straße ist ein Auto gestohlen worden. Der graue BMW X5 war dort am Dienstag (19.02.2019) auf einer Einfahrt abgestellt und gegen 23.00 Uhr noch gesehen worden. Am nächsten Morgen, gegen 07.00 Uhr, war der Wagen, Kennzeichen ST -AW 7500, verschwunden. Der BMW ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Autos machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

