Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Sachbeschädigung

Hopsten (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die auf einem Grundstück an der Halverder Straße verübt wurde, ermittelt die Polizei. Unbekannte Personen hatten sich am Montag (17.02.2019), zwischen 04.00 Uhr und 10.00 Uhr, in den Gartenbereich hinter einer Gaststätte begeben. Unmittelbar neben dem betroffenen Grundstück stand ein großes Festzelt. Unbekannte Personen beschädigten auf der Privatfläche ein Spielhaus. Sie brachen die Treppe und die Seitenwand heraus. Hinweise auf die Randalierer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell