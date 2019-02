Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots)

Am Potthofweg ist ein weißes Auto mit schwarzer Farbe besprüht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Derzeit sind die Hintergründe vollkommen unklar. Ein Laggenbecker Autofahrer hatte den weißen Hyundai am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, am Potthofweg, Nähe Hausnummer 30 abgestellt. Am Montagvormittag (18.02.2019) stellte er dann den breiten schwarzen Streifen auf der Fahrerseite des Autos fest. Zudem war eine dreistellige Zahl aufgesprüht worden.

Der Sachschaden bzw. die Kosten für das Entfernen der Farbe belaufen sich auf einige hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

