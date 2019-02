Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

An der Franz-Kolck-Straße haben unbekannte Personen die Klinkerwand eines Hauses mit Farbe besprüht. Der Schaden bzw. die Kosten für das Entfernen der Schmierereien werden mit etwa 500 Euro angegeben. Die Graffiti-Sprayer müssen am Freitagabend (15.02.2019), in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr, am Werk gewesen sein. Mit weißer Farbe brachten sie einen etwa 4 x 1 Meter großen Schriftzug auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

