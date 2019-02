Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit Verletzten

Steinfurt (ots)

Auf dem Westfalenring hat sich am späten Montagabend (18.02.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW wurden eine 28-jährige Steinfurterin schwer und der 40-jährige Fahrer des anderen Autos, ebenfalls aus Steinfurt, leicht verletzt. Die 28-jährige Autofahrerin wollte gegen 22.25 Uhr von der Max-Planck-Straße kommend über den vorfahrtberechtigten Westfalenring in Richtung Wiemelfeldstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 40-Jährigen, der in Richtung Oranienring fuhr. Beide Autos wurden vollkommen beschädigt. Die Sachschäden werden auf cirka 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell