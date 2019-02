Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine - schwere räuberische Erpressung (Versuch) Öffentlichkeitsfahndung

Rheine (ots)

Am Montag 17.12.2018, gegen 02:30 Uhr, betritt ein unbekannter, maskierter Tatverdächtiger den Verkaufsraum der STAR-Tankstelle an der Osnabrücker Straße. Er fordert unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte die Herausgabe verweigert, flüchtet der Tatverdächtige fußläufig in unbekannte Richtung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, dürfte der Tatverdächtige sich auch schon am 12.12.2018 in den Verkaufsräumen der Tankstelle aufgehalten und den Tatort ausbaldowert haben. Der 18 bis 25 Jahre alte Tatverdächtige trug ein Basecap, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Am 17.12. eine rote Jacke und am 12.12. eine weiße Jacke.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Bilder und Fahndungstext: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rheine-schwere-raeuberische-erpressung-versuch

