Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Am Montagmorgen (18.02.2019) ist der Polizei ein Verkehrsunfall auf der abschüssigen Alpenstraße gemeldet worden. Gegen 07.35 Uhr war ein 17-jähriger Jugendlicher in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Dabei erlitt der Ibbenbürener leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten waren auf der Anfahrt zu diesem Unfall, als sie unmittelbar davor auf einen zweiten Fahrradunfall aufmerksam gemacht wurden. Dort hatte ein 38-jähriger Fahrradfahrer beim Bremsen die Kontrolle über das Zweirad verloren und war ebenfalls gestürzt. Der 38-jährige Ibbenbürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schilderungen zufolge war der Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs. Als er dabei ein auf dem Gehweg geparktes Auto bemerkte, bremste er ab und kam zu Fall.

