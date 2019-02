Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Sachbeschädigung

Mettingen (ots)

An der Hauptschule an der Nierenburger Straße sind am vergangenen Wochenende drei Fensterscheiben beschädigt worden. Die dabei entstandenen Sachschäden werden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Unbekannte Personen schlugen mit einem Pflasterstein gegen zwei Flurfenster und ein Oberlicht. Bei den Fenstern ging jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Das Oberlicht wurde komplett durchschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, Telefon 05451/591-4315. Der oder die Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 09.00 Uhr und Sonntagabend (17.02.2019), 19.30 Uhr, auf dem Areal aufgehalten.

