Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren/Lengerich, Kraftfahrzeugdelikte

Ibbenbüren/Lengerich (ots)

Am vergangenen Wochenende sind im Stadtgebiet mehrere Autos beschädigt worden. Die Polizei hat die Einzelfälle aufgenommen und die Spuren gesichert. Auffallend ist, dass der oder die Täter immer Scheiben an den Wagen zertrümmert hatten. Möglicherweise waren hier dieselben Täter unterwegs. Am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag, nach 18.00 Uhr, wurden vier Autos beschädigt. In einem Fall an der Straße An der Mauritiuskirche ist der Vorfall bereits in der Nacht zum Samstag, gegen 00.55 Uhr, bemerkt worden. An dem Auto waren die Windschutzscheibe beschädigt sowie die Heckscheibe und die Seitenscheiben vollkommen zerstört worden. Aus dem Innern hatten die Täter einen USB-Stick gestohlen. An der Straße Am Sportzentrum beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum Samstag einen gelben Seat. Hier wurde ebenfalls eine Scheibe beschädigt und eine zweite Scheibe zertrümmert. Es wurde offenbar nichts gestohlen. Ein grauer Ford ist an der Bockradener Straße beschädigt worden. An dem Auto hatten die Täter in der Nacht zum Samstag die Scheibe an der Fahrerseite zertrümmert. In dem Auto hielten sie sich scheinbar nicht auf. Ein weiterer Vorfall wurde vom Pendlerparkplatz der A 30 an der St-Josef-Straße gemeldet. Hier zertrümmerten Unbekannte zwei Scheiben eines schwarzen VW Polos. Am Samstagabend, nach 20.00 Uhr, wurde von einem öffentlichen Parkplatz an der Straße An der Mauritiuskirche ein weißer Seat entwendet. Dieser wurde um 22.15 Uhr in Lengerich aufgefunden. Hier war den Einsatzkräften ein Feuer gemeldet worden. Der Seat stand komplett in Flammen und brannte vollkommen aus. Der Schaden wird mit etwa 20.000 Euro angegeben. Es ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Delikten unter Telefon 05451/591-4315.

