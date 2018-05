POL-LWL: Einbruch in Bäckereigeschäft

Lübtheen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Bäckereigeschäft in Lübtheen eingedrungen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 01:45 Uhr am Ernst-Thälmann-Platz ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

