POL-LWL: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigslust ist am Mittwochnachmittag ein 24-jähriger Mopedfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 14:20 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße. Der 71-jährige Fahrer wollte mit seinem PKW Ford nach links in die Louisenstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar das bereits neben ihm fahrende Krad. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich dabei Bein- und Schulterverletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ludwigslust gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zunächst auf etwa 1.100 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt jetzt zur konkreten Unfallursache.

