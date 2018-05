POL-LWL: Polizei bittet nach Einbruch in Einkaufsmarkt um Hinweise

Lübtheen (ots) - Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Lübtheen haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen nach einer ersten Übersicht Zigaretten und sogenannte Energy Drinks gestohlen. Der angerichtete Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 02 Uhr am Kirchenplatz. Zeugen wurden durch die auslösende Alarmanlage aufmerksam und bemerkten wenig später einen weißen PKW Kombi, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Probst Jesar davon fuhr. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem beschriebenen weißen Kombi, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell