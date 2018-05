POL-LWL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Boizenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 bei Boizenburg sind am Mittwochvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat die 57-jährige Fahrerin eines PKW Peugeot beim Abbiegen am Abzweig Metlitz offenbar die im Gegenverkehr befindliche 61-jährige mit ihrem PKW Audi übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Boizenburg gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro beziffert wird. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell