Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Hörstel, Einbruchsdelikte

Emsdetten (ots)

Ort: Emsdetten, Goethestraße, Wohnhaus Zeit: Sonntag, 10.02.2019, 10.00 Uhr bis Sonntag, 17.02.2019, 18.30 Uhr Unbekannte brachen an dem Einfamilienhaus ein Kellerfenster auf. Anschließend fanden sie Bargeld, Uhren und Schmuck. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Emsdetten, Drivel, (parallel zur Hansestraße), Wohnhaus Zeit: Freitag, 15.02.2019, 21.25 Uhr bis Samstag, 16.02.2019, 00.15 Uhr Über eine Zugangstür gelangten Diebe in das freistehende Einfamilienhaus. Hier stahlen sie verschiedene Schmuckstücke. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Ibbenbüren, Schlesierweg, Wohnhaus Zeit: Donnerstag, 14.02.2019, 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr Unbekannte gingen in den rückwärtigen Garten des Einfamilienhauses. Hier versuchten sie zunächst, ein Fenster aufzubrechen, ohne Erfolg. Danach machten sie sich an einer Kellertür zu schaffen. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Schaden etwa 600 Euro. Hinweise bitte unter 05451/591-4315.

Ort: Hörstel-Dreierwalde, Glatzer Straße Zeit: Donnerstag, 14.02.2019, 20.00 Uhr bis Freitag, 15.02.2019, 08.30 Uhr Unbekannte Personen haben am Türschloss des freistehenden Einfamilienhauses manipuliert. Sie gelangten nicht in das Haus. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell