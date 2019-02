Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Emsdetten (ots)

Auf der Landstraße 590, im Bereich Veltrup, ist am Sonntagmittag (17.02.2019) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 52-jährige Emsdettener fuhr gegen 13.35 Uhr mit seinem Krad in Richtung Riesenbeck. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen mit dem Motorrad ins Schleudern. Der Emsdettener rutschte etwa 50 Meter über die Fahrbahn und blieb dann schwer verletzt auf dem Grünstreifen liegen. Das Zweirad rutschte noch etwa 10 Meter weiter. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Krad wurde abgeschleppt. Der Schaden daran beträgt etwa 7.000 Euro.

