POL-ST: Ibbenbüren - Dörenthe, Einbruch in eine Tankstelle

In der Nacht zum Samstag (16.02.2019), um 04:05 Uhr, ist in eine Tankstelle an der Münsterstraße eingebrochen worden. Zwei unbekannte Täter hebelten die Seitentür zum Gebäude auf, begaben sich in den Verkaufsraum und entnahmen den Regalen Tabakwaren. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens und zum Wert der erlangten Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Täterbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass eine Person eine helle Jacke, eine dunkle Hose und Sneakers trug. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05451/591-4315.

