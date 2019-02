Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch Täter in einem Geschäft

Rheine (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Lingener Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen dem späten Donnerstagabend, 23.30 Uhr und Freitagmorgen (15.02.2019), 08.30 Uhr, verschafften sich die Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen des Marktes. Daraus stahlen sie drei Waagen für Lebensmittel, einen Fleischwolf sowie Kosmetikartikel und Tabakwaren. Der Gesamtwert der Beute wird mit mehreren Tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell