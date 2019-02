Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brandstiftung Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.02.2019) ist die Polizei zu einem Wohnhaus an der Bonhoefferstraße gerufen worden. Gegen 09.00 Uhr war auf dem Grundstück eine durch ein Feuer beschädigte Koniferenhecke bemerkt worden. Diese war auf einer Breite und teilweise auch auf einer Höhe von etwa drei Metern verbrannt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei untersuchte den Brandort und stellte dabei fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Demnach hatten unbekannte Personen brennbares Material auf das Grundstück gebracht oder geworfen. Das Feuer war dann scheinbar von selbst erloschen. Die Geschädigten konnten mitteilen, dass am späten Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Beamten fragen: Wem sind an der Bonhoefferstraße im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell