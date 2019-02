Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl Räder entwendet

Rheine (ots)

Auf einem Grundstück an der Engelstraße haben sich in der Nacht zum Freitag (15.02.2019) Diebe aufgehalten. Der oder die Täter begaben sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, auf dem Areal zu einem Gartenhaus. Aus diesem stahlen sie zwei E-Bikes der Marken Bulls und Conway im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Bulls-Rad ist grau-orange und das Conway grau-blau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

