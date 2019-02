Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ladendieb ermittelt

Rheine (ots)

Ein Rheinenser Unternehmen erstattete am Ende Januar eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Aus den Verkaufsräumen an der Emsstraße war ein Rasierapparat im Wert von 39,95 gestohlen worden. Ein Ladendiebstahl, wie viele andere auch? Nein, ein von den Geschädigten vorgelegtes Video hatte die Tat dokumentiert und zeigte den "noch" unbekannten Dieb. Es dauerte nicht lange, bis für die Polizisten feststand, dass es sich um einen alten Bekannten handelte. Der 33-Jährige ist drogenabhängig und hat wegen Delikte der Beschaffungskriminalität bereits eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Er konnte in dieser Woche in einer Rheinenser Wohnung angetroffen werden. Seinen Drogenkonsum scheint er auch jetzt durch Ladendiebstähle zu finanzieren. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass die Ermittler ihm nicht nur den aktuellen, sondern noch weitere Ladendiebstähle vorwerfen können, die er im Jahr 2018 verübt hat. In seiner Vernehmung bestritt er die Diebstähle. Der 33-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls.

