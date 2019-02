Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Am Freitagnachmittag (15.02.2019), gegen 16.05 Uhr, hat sich auf der Hopstener Straße, Höhe Lange Wand, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein weißes Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen ist auf das Heck eines nach links in die Straße Lange Wand abbiegenden schwarzen PKWs, Ford Fiesta, aufgefahren. Der Kleinkraftradfahrer ist dabei gestürzt. Ohne seine Personalien anzugeben flüchtete er über die Straße Lange Wand in Richtung Gebrüder-Grimm-Straße. Den Schilderungen zufolge, war der Fahrer war etwa 16 Jahre alt, cirka 175 cm groß und hatte kurz blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einem dunkelroten Pullover und einer Blue Jeans. Er trug einen schwarzen Helm und sprach akzentfrei Deutsch. Der Sachschaden an den Ford beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

