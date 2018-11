POL-KR: Gartenstadt: Autoreifen von Neufahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Im Zeitraum von Samstag bis Montagmittag (17. bis 19. November 2018) haben Unbekannte die Autoreifen von elf Neufahrzeugen eines Autohauses an der Saalestraße gestohlen.

Die Täter gelangten über den Zaun auf das Firmengelände. Dort montierten sie die Autoreifen samt Felgen ab und entkamen mit ihrer Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (673)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell