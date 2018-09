POL-FR: Breisach - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Am Dienstagnachmittag wurde um 17:45 Uhr am Grenzübergang in Breisach ein Autofahrer überprüft, bei dem Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellbar waren. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 25-jährige Franzose wird angezeigt.

