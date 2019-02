Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Neuenkirchen (ots)

Am Montagabend (18.02.2019), gegen 21.25 Uhr, kam es auf der Wettringer Straße, in Höhe Hausnummer 88, zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer PKW Skoda Octavia befuhr die Wettringer Straße stadtauswärts. Al der Fahrer nach dem Ortsschild beschleunigte, stieß er gegen eine mittig auf der Fahrbahn gestellte Mülltonne. Die Mülltonne wurde durch den Zusammenstoß zerstört, am PKW entstanden leichter Sachschäden an der Stoßstange und an der Motorhaube. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

