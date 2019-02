Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeuge beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Der Polizei sind weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen bzw. Diebstähle gemeldet worden. In der Nacht zum Montag (18.02.2019), gegen 01.30 Uhr, haben sich Diebe auf dem Gelände eines Autohauses an der Gutenbergstraße aufgehalten. An einem Mercedes schlugen sie zunächst eine Seitenscheibe ein. Im Weiteren öffneten sie den Kofferraum. Aus diesem nahmen sie einen Wagenheber, mit dem sie das Fahrzeug aufbockten. Die Täter bauten alle vier Räder ab und nahmen sie mit. An der Glücksburger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag (19.02.2019), gegen 03.00 Uhr, ein beschädigter Wagen festgestellt. An dem BMW waren die Heck- und eine Seitenscheibe zertrümmert worden. Der PKW stand an der Straße in einer Parkbucht. Auch auf Pendlerparkplätzen der A 30, an der St. Josef Straße in Schierloh sowie auf dem Parkplatz an der Münsterstraße, sind in der Nacht zum Dienstag zwei Autos beschädigt worden. An einem BMW war die Scheibe der Fahrertür zertrümmert worden. Im Fahrzeuginnern richteten die Unbekannten leichte Schäden an. Auch an einem VW Golf zerschlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrertür. Aus dem Wagen, der an der St. Josef-Straße stand, wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

