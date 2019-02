Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Einbruch

Emsdetten (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Sanitätshaus an der Bachstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen Montagabend, 18.10 Uhr und Dienstagmorgen (19.02.2019), 08.20 Uhr, die Zugangstür aufbrechen. Dabei entstand an der Schiebetür ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Unbekannten gelangten aber nicht in die Räume. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415.

