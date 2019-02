Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Fahrzeug aufgebrochen

Laer (ots)

An der Straße "Düssen Berg" haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (19.02.2019) einen Firmenwagen aufgebrochen. Der Bulli/Pritschenwagen war dort am Dienstag, um 17.30 Uhr, abgestellt worden. Am nächsten Morgen, um 06.30 Uhr, stellte der Geschädigte dann den Diebstahl mehrerer Maschinen aus dem Fahrzeug fest. Die Diebe hatten aus dem Innenraum Sägen, Bohrmaschinen und Winkelschleifer entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115. Die Beamten erinnern: Bringen Sie hochwertige Maschinen an einem sicheren Ort unter. Stellen Sie Firmenwagen an sicheren Orten -Garagen/Hallen- ab, wenn sich darin Maschinen befinden.

