Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in ein Geschäftshaus

Emsdetten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die auf einen Einbruch in ein Geschäftshaus an der Münsterstraße, Ecke Hansestraße, aufmerksam geworden sind. Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (20.02.2019), 08.00 Uhr, an dem Tapeten- und Farbenhaus eine Zugangstür auf. In den Räumen suchten sie anschließend nach Diebesgut, wobei sie es scheinbar insbesondere auf Bargeld abgesehen hatten. Schließlich nahmen sie auch die Registrierkasse mit. Der Sachschaden an der Zugangstür wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

