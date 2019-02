Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Diebstahl

Hörstel (ots)

Auf einem Tankstellengelände an der Heinrich-Niemeyer-Straße haben sich in der Nacht zum Mittwoch (20.02.2019) Diebe aufgehalten. Den Recherchen zufolge müssen die Täter zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr am Werk gewesen sein. Auf dem Areal verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Lager der Gasflaschen. Aus diesem entwendeten sie zwei befüllte, rote Gasflaschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

