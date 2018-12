POL-HAM: Streit auf Neufchateaustraße mit drei Verletzten

Hamm-Herringen (ots) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen wurden am Montag, 30. Dezember, drei Männer leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr gingen sechs Männer und zwei junge Frauen die Straße entlang, als vier junge Männer aus einem Auto ausstiegen. Einer der Vier schlug einem 39-Jährigen und einem 18-Jährigen aus der anderen Gruppe mit einem Baseballschläger auf den Oberarm. Anschließend sprühte er einem 21-Jährigen Reizstoff in die Augen. Danach stiegen sie zurück in das Auto und fuhren davon. Die alarmierte Polizei konnte den 18-jährigen Fahrer des Autos feststellen. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen und den anderen Begleitern dauern an. (bw)

