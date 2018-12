POL-HAM: Unfall auf der Werler Straße - ein Beteiligter flüchtig

Hamm-Rhynern (ots) - Am Montag, 3. Dezember, kam es gegen 20 Uhr auf der Kreuzung Werler Straße/Unnaer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Opel-Fahrer und dem Fahrer eines roten Transporters. Der Opel fuhr auf der Unnaer Straße in Richtung Rhynern, als er auf der Kreuzung mit dem roten Transporter kollidierte, der auf der Werler Straße in Richtung Hamm fuhr. Der Transporter hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Hamm fort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

