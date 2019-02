Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch, den 20.02.2019, in der Zeit zwischen 07.50 Uhr und 20.00 Uhr, wurde im ersten unteren Parkdeck des Bodelschwingh- Krankenhauses, an der Schulstraße 11, ein geparkter grauer Ford Fiesta hinten seitlich links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 1.500 Euro. Hinweis bitte unter Telefon 05451/591-4315.

