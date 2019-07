Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam/Hochstadt - Zeuge gesucht

Zeiskam/Hochstadt (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet ein "Brummifahrer", welcher einen anderen LKW - Fahrer im Bereich der B 272 in Richtung Landau am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr vor Hochstadt überholte und hierbei gefährdete. Bei dem Überholmanöver wurde ebenso ein bis dato unbekannter Autofahrer, welcher in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war, gefährdet. Zu dem Fahrzeug gibt es derzeit keine Hinweise. Die Polizeiinspektion Germersheim sucht nach dem Autofahrer bzw. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

