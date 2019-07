Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Bei Unfall verletzt

Schwegenheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter Personenkraftwagen und eine verletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 17 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Schwegenheim. Ein 68 - jähriger Autofahrer war von Germersheim in Richtung Speyer unterwegs und hatte bei der Ausfahrt Schwegenheim in Folge eines Rückstaus einen Auffahrunfall verursacht. Die 49 - jährige Fahrerin, welche verkehrsbedingt warten musste wurde hierbei leicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Wagen wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 13.000 EUR beziffert.

