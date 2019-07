Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Parkplatzstreit eskaliert

Germersheim (ots)

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr eskalierte ein Streit um die Nutzung eines Behindertenparkplatzes an einem Einkaufsmarkt und endete in einer handfesten Auseinandersetzung im Stadtgebiet Germersheim. Die beiden Kontrahenten, ein 41 - jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim und ein 37 - Jähriger waren sich hinsichtlich der Nutzung des Parkplatzes uneins. Nachdem sich die beiden gegenseitig beleidigt hatten, entstand ein Gerangel in dessen Verlauf sie sich leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen sowie Prellungen zufügten. Erst durch das Einschreiten der Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der Jüngere zudem unter Drogeneinfluss stand. Da er zuvor mit dem Auto zu der Örtlichkeit gefahren war, wurde ihm bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell