Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gündlingen - Betrunken gegen Baum geprallt

Freiburg (ots)

Gündlingen. Aufgrund Alkoholeinwirkung kam am Dienstag 07.05.19 gg. 00: 15 Uhr ein Pkw-Führer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb offensichtlich unverletzt und entfernte sich zu Fuß in Richtung Gündlingen. Hierbei konnte er von Zeugen beobachtet werden. Der Beschuldigte konnte von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach schließlich in Gündlingen im Ort aufgegriffen werden. Die Alkoholisierung wurde mit 1,93 Promille gemessen. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Pkw entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

