Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Zwei Einbrüche in Firma im Industriegebiet Horheim

Freiburg (ots)

Unbekannte Einbrecher haben in der letzten Woche zwei Mal dieselbe Firma im Industriegebiet von Wutöschingen-Horheim heimgesucht. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 29./30.04.2019, der zweite in der Nacht zum Freitag in derselben Woche. Während bei der ersten Tat eine rückwärtige Türe aufgehebelt wurde, wurde im zweiten Fall ein Fenster eingeschlagen. Da der oder die Täter bei der ersten Tat einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten konnten, suchten sie wohl erneut das Betriebsgebäude auf. Im Unterschied war aber diesmal die Kasse nicht mehr dort, so gingen die Einbrecher leer aus. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude auch besser gesichert, so dass die Täterschaft nicht weiter ins Gebäude vordringen konnte. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell