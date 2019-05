Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall fordert drei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Montagmittag in Wutöschingen hat drei schwerverletzte Personen gefordert. Kurz nach 15:00 Uhr hatte eine 42 Jahre alte Renault-Fahrerin die Absicht, von der L 163a nach links auf die Altmühlenstraße in Richtung Degernau abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang einer entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin, die die Kollision durch eine Vollbremsung nicht mehr vermeiden konnte. Im Renault wurden die Fahrerin und ein Jugendlicher schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 70-jährige Mercedes-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keiner der Beteiligten lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 13000 Euro liegen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn musste von einem Fachbetrieb gereinigt werden. Für eine gute Stunde war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell