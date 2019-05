Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wieder Wahlplakate verschwunden und beschädigt

Freiburg (ots)

Erneut sind Wahlplakate einer Partei verschwunden oder beschädigt worden. Insgesamt wurden knapp 50 Plakate in den letzten zwei Wochen im Stadtgebiet von Bad Säckingen und Wehr, aber auch in Murg und Rickenbach abgerissen. In Bad Säckingen wurde zudem ein Großplakat, das an der Schaffhauser Straße ausgestellt war, mutwillig demoliert. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, in Verbindung zu setzen.

