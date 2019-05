Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Verkehrsschild abgesägt

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am vergangenen Wochenende in der Karlstraße vor der dortigen Schule. Hier sägten Unbekannte ein Verkehrsschild "Durchfahrt verboten" knapp über der Verankerung am Boden ab. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montagmorgen, 06.00 Uhr.

