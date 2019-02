Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Anrufer geben sich als Polizisten aus

Schermbeck (ots)

In mindestens sechs Fällen erhielten gestern Vormittag Schermbecker Bürgerinnen und Bürger Anrufe von Gaunern, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben. In allen Fällen waren die Angerufenen auf Zack und fielen nicht auf die Betrugsmasche herein. Wir nehmen die Vorfälle trotzdem zum Anlass, nochmal auf diese Betrugsmasche hinzuweisen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und benachrichtigen anschließend die "richtige" Polizei, indem sie den kostenlosen Notruf 110 wählen.

