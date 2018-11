POL-AUR: Esens - Trunkenheit im Straßenverkehr

Landkreis Wittmund (ots) - Esens - Trunkenheit im Straßenverkehr: Am Mittwoch, 14.11.2018, wurde gegen 10.00 Uhr in Esens in der Raiffeisenstraße der Fahrer eines LKW kontrolliert, da der Verdacht auf eine Trunkenheit im Straßenverkehr bestand. Bei der Durchführung eines Atemalkoholtests wurde festgestellt, dass der 58-jährige LKW-Fahrer nicht nüchtern war. Der gepustete Wert ergab ca. 1,98 Promille. Die Folge war eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Strafanzeige.

