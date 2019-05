Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Person auf Gleis von aufmerksamem Bundespolizisten gerettet

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Eine offenbar psychisch angeschlagene Frau sorgte am Montagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, für eine kurzfristige Sperrung des Zugverkehrs auf der Rheintalschiene. Die Frau bewegte sich im Bereich des Emmendinger Bahnhofs zu Fuß auf den Gleisen und wurde von einem Beamten der Bundespolizei entdeckt und in Sicherheit gebracht. Anschließend wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung zurückverbracht.

wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell