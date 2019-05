Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Kleinkraftradfahrer bei Unfall auf der L 114 schwer verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag, gegen 17.00 Uhr, kam es auf der L 114 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftradfahrer und einer PKW-Führerin. Der 36-jährige Zweiradfahrer befuhr die L 114 aus Richtung Nimburg kommend in Richtung Teningen und beabsichtigte nach links auf die K 5114 in Richtung Riegel abzubiegen. Just in diesem Moment wurde er von einer nachfolgenden Autofahrerin überholt und seitlich erfasst. Der Kradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

