Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Bereich vor der Kreuzfelsenkurve - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und einem hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

B31 / Kreuzfelsenkurve - Am gestrigen Montag 06.05.2019, gg. 21.00 Uhr befährt der Pkw-Führer 01 mit seinem Fahrzeug die B31 von Hinterzarten kommend in Fahrtrichtung Freiburg. In der Rechtskruve vor der Kreuzfelsenkurve kommt er aus bislang nicht bekannten Gründen auf eine der gegenüberliegenden Fahrspuren und kollidiert dort frontal mit dem bergwärts fahrenden PKW 02. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrzeug zunächst selbstständig verlassen, waren aber nach Einschätzung des vor Ort eingetroffenen Notarzt trotzdem so schwer verletzt, dass sie stationär in der Heliosklinik und in der Uniklinik Freiburg untergebracht werden mussten. Am Fahrzeug des beschuldigten Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beträgt ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B31 ca. 45 Minunten vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Hinterzarten und Breitnau unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat den Unfall aufgenommen und legt die notwendige Anzeige nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vor.

