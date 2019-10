Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Sachbeschädigung, Unfall

Aalen

Gerabronn: PKW beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montag zwischen 5:30 Uhr und 14:30 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Landauerstraße geparkten PKW der Marke Audi mutwillig. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro an dem Auto.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 17.00 Uhr am Dienstag befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit einem Daimler die Weidenstraße aus Richtung Lindenstrraße kommend. An der Kreuzung zur Erlenstraße wollte er links abbiegen. Beim Einfahren auf die Erlenstraße übersah der 26-Jährige den Audi einer 29-Jährigen, welche in Richtung Untersontheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 8.000 Euro.

Crailsheim: Einbrüche in Kindertagesstätten

Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in zwei Kindertagesstätten in der Wolfgangstraße. In einer Kita entwendete der Eindringling einen geringen Bargeldbetrag und Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. An beiden Kitas entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07951 480-0.

Polizeipräsidium Aalen

