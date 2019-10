Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rainau: Nachtragsmeldung zu Öffentlichkeitsfahndung

Rainau (ots)

Der seit dem 21.10.2019 vermisste Heiko Heßelbach wurde zwischenzeitlich wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher zurückgenommen.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 22.10.2019:

Seit Montagnachmittag wird der 51-jährige Heiko Heßelbach vermisst. Er verließ gegen 16 Uhr seine Haus und seitdem unbekannten Aufenthalts. Es gibt Hinweise, dass er mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) war. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Herr Heßelbach ist ca. 185cm groß, hat kurze dunkle gewellte Haare. Er war bekleidet mit einer roten oder braunen Outdoorhose und einer schwarzen Softshelljacke.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

