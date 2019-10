POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle,

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Verlorene Ladung verursacht Verkehrsunfall

Kurz vor 21 Uhr kam es am Mittwochabend auf der B14 zwischen Waiblingen-Nord und dem Parkplatz Sörenberg zu einem Verkehrsunfall mit rund 8000 Euro Sachschaden. Vermutlich kurz zuvor verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mehrere Lampen auf der Bundesstraße, welche sich über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, ihr Pkw wurde beim Überfahren der Lampen erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 76 Jahre alter Renault-Fahrer missachtete am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr beim Linksabbiegen von der Mühltorstraße in die Seehalde die Vorfahrt einer 31-jährigen Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Winnenden: Alufelgen entwendet

Zwischen 7:30 Uhr und 17:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe am Mittwoch insgesamt acht Alufelgen aus einer Tiefgarage in der Elisabeth-Seibert-Straße. Die Felgen haben einen Gesamtwert von rund 900 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Mercedes-Fahrer führt vorsätzlich Kollision herbei

Beinahe filmreife Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr auf der B 29 zwischen der Auffahrt Lorch-Weitmars und dem Rastplatz Plüderhausen in Fahrtrichtung Stuttgart ab. Einem 52 Jahre alten Daimler-Fahrer war der vor ihm fahrende 34-jährige KIA-Fahrer offensichtlich zu langsam unterwegs, weshalb dieser zunächst sehr dicht auffuhr. In der Folge kam es zu mehreren Überholmanövern. Kurz vor dem Rastplatz Plüderhausen zog der nun auf dem linken Fahrstreifen fahrende Mercedes-Fahrer nach rechts und kollidierte mit dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen KIA-Fahrer. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden, dieser wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei in Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Murrhardt: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr die Siegelsberger Straße in Richtung Karnsberger Straße. Er habe einem Auto ausweichen müssen, woraufhin er stürzte und sich verletzte. Da der Biker erheblich alkoholisiert war, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst. Zur Klärung der näheren Unfalldetails bittet die Polizei in Backnang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Jugendlicher Radfahrer kontra Pkw

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 16 Uhr in der Schaflandstraße. Eine 37 Jahre alte Daimler-Fahrerin wollte von einem Grundstück auf die Schaflandstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein jugendlicher Radfahrer den dortigen Gehweg mit hoher Geschwindigkeit entlang. Als er das Auto sah, stürzte er und prallte auf die Motorhaube. Anschließend stand der junge Radfahrer direkt wieder auf und fuhr weiter. Ob er beim Unfall verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Der Teenager war laut Autofahrerin ca. 12-15 Jahre alt, schlank, hatte einen hellen Teint, trug einen hellen Helm und eine helle Jacke. Hinweise zum Radfahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

