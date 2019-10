Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Gegen 17.30 Uhr missachtete ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer auf der B 29 - Einmündung Albanus - die Vorfahrt einer 19-jährigen Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen: Unfallflucht

Ein 25-Jähriger beobachtete am Mittwochmittag gegen 14 Uhr, wie ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug einen BMW beschädigte, der auf einem Parkplatz im Stadionweg abgestellt war. Das geparkte Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Unfallverursacher sei anschließend davongefahren. Der 25-Jährige konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges nennen; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Über den bei dem Unfall entstandenen Gesamtschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Abbiegen

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 48-Jährige am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr verursachte. Mit ihrem Pkw Mitsubishi bog sie zur Unfallzeit von der Kreisstraße 3325 nach links in die Straße Am Schimmelberg ein. Da sie dabei zu weit links fuhr, streifte sie den entgegenkommenden Pkw Peugeot einer 42-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen.

Aalen: Parkrempler

Rund 3500 Euro Schaden entstand am Mittwochvormittag kurz vor 11.30 Uhr, als ein 44-Jähriger beim Ausparken seines VW Transporters in der Hegelstraße den Pkw Opel Astra eines 34-Jährigen beschädigte.

Schechingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3259 zwischen Schechingen und Eschach-Holzhausen erfasste eine 29-Jährige am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr mit ihrem Pkw VW Polo ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr mit ihrem Pkw Ford in den Baldungskreisel ein, wobei sie den Pkw Audi einer 35-Jährigen streifte. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten davon. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verlief glimpflich

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 42-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw Ford Focus auf die Lorcher Straße ein. Aufgrund der zu dieser Zeit schlechten Sicht tastete er sich mit dem Fahrzeug über den Geh-/Radweg zur Fahrbahn. Dabei übersah er einen auf dem Radweg heranfahrenden Radfahrer und erfasste diesen leicht mit seinem Pkw. Der 18 Jahre alte Radler hatte seinerseits an seinem Rad kein Licht angeschaltet. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schaden verursacht und geflüchtet

Beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Mercedes Sprinter einen in der Lorcher Straße abgestellten Pkw Audi A5, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag zwischen 10 und 11 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 51-Jährige ihren Pkw Opel am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf der Güglingstraße anhalten. Ein 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw Opel Astra beschädigte eine 82-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr einen in der Rosensteinstraße abgestellten Pkw Opel. Die Seniorin verursachte dabei einen Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein zunächst unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr verursachte, als er beim Ausparken mit seinem Pkw BMW einen in der Buchstraße abgestellten Pkw Opel beschädigte. Aufgrund Zeugenaussagen konnte der 23-jährige Unfallverursacher rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: 8000 Euro Sachschaden

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 24-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr mit seinem Pkw Land Rover auf die Lorcher Straße ein. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw Alfa Romeo einer 37-Jährigen und streifte diesen. Durch den Aufprall wurde der Alfa auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er gegen den Pkw VW Passat eines 62-Jährigen prallte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt; der entstandene Schaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.

